В Томске из единственной неподожженной «Ленты» убрали фейерверки

В Томске из третьего гипермаркета торговой сети «Лента», который единственный в городе не пострадал от рук поджигателей, убрали фейерверки. Об этом 25 декабря передает корреспондент «Известий».

«Стеллаж находится на оформлении. Приносим свои извинения», — сказано на табличке у одного из пустых стеллажей.

Ранее в субботу сообщалось о пожаре в «Ленте» на улице Пушкина. В магазине загорелась пиротехника, начали взрываться петарды и фейерверки. Позднее в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области отчитались, что возгорание ликвидировано, посетители и персонал эвакуированы, пострадавших нет.

В пресс-службе торговой сети сообщили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали факт поджога покупателем. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Также стало известно, что прокуратура Томской области организовала проверку торговых центров Томска.

До этого, 21 декабря, пожар произошел в другом томском гипермаркете «Лента», на улице Елизаровых. Из-за возгорания обрушилась примерно треть здания, в том числе крыша. Потребовалась эвакуация 200 человек, никто не пострадал. Пожар также привел к взрывам пиротехники.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Подозреваемого в поджоге задержали по горячим следам. По предварительным данным, мужчина был работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, из-за конфликта с менеджерами торговой сети он облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Его арестовали на два месяца.