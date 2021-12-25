Монтаж освещения завершили в сквере у Знаменского монастыря в Иркутске

В Иркутске в сквере возле Знаменского монастыря завершили монтаж нового освещения. Об этом сообщает городская администрация.

Подрядчик установил на территории 62 новых фонаря со светодиодными светильниками. Высота конструкций составляет 3 м и 3,5 м. Они выполнены в более строгом стиле, вид опор разрабатывался совместно с архитектором, пишет ИА IrkutskMedia.

«Раньше здесь было 16 фонарей на весь сквер. Они уже не горели, потому что кабельная линия долго не обслуживалась и пришла в негодность. <…> Новые фонари смонтировали по периметру сквера и вдоль существующих дорожек», — объяснил Петр Купченко, главный специалист отдела инженерных коммуникаций комитета горобустройства.

Кроме того, в сквере предусмотрели места для установки камер видеонаблюдения.

Работы выполнены в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В скором времени планируется смонтировать подсветку памятника адмиралу Колчаку.