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В Турции девушка вышла замуж за облившего ее лицо кислотой мужчину

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В Турции девушка связала себя узами брака с парнем, который два года назад облил ее лицо кислотой. Об этом 24 декабря сообщило издание New York Post.

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Отмечается, что 20-летняя Берфин Озек встречалась с 23-летним Казимом Озаном Селтиком, однако между ними постоянно вспыхивали ссоры. Пара рассталась.

Перед нападением на девушку Селтик прокричал: «Если я не могу владеть тобой, то и никто не будет», — после чего облил девушку кислотой, которая расплавила ткани ее лица, шеи и частично лишила зрения.

Преступника арестовали, однако он засыпал свою возлюбленную посланиями о примирении и умолял о прощении. Девушка поддалась на уговоры и отозвала жалобу, заявив, что любит Селтика.

Инцидент получил широкую огласку в местной прессе, и под давлением общественности Озек вновь направила жалобу в полицию. Обливший ее кислотой Селтик получил 13,5 года лишения свободы, однако позже его выпустили на свободу.

Сразу после этого парень сделал Берфин предложение, которое она с радостью приняла.

Заключение брака вызвало негодование семьи невесты, члены которой заявили, что с ними никто не советовался.

«Я боролся за нее несколько лет, и теперь всё напрасно», — заявил отец девушки.

Ранее, 10 декабря, парень облил кислотой свою бывшую девушку и ее молодого человека на набережной канала Грибоедова в Санкт-Петербурге. С химическими ожогами обоих госпитализировали. Состояние девушки оценивалось как тяжелое, а юноши — как удовлетворительное. На следующий день сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого. Фигурант заявил, что раскаивается в содеянном, и пояснил, что таким образом мстил за измену.

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