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Инфекционист объяснил появление в России «незавозных» случаев «Омикрона»

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Распространение в России штамма коронавируса «Омикрон» связано с невозможностью проконтролировать его попадание в страну из других государств. Об этом в субботу, 25 декабря, заявил врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

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«На сегодняшний момент блокируют и отправляют на карантин тех людей, которые прибывают из Южной Африки и близлежащих стран. Но штамм «Омикрон» распространен уже в нескольких десятках стран, поэтому вероятность того, что были завозные случаи именно из этих стран, абсолютно нельзя исключить», — рассказал он «Вечерней Москве».

По его словам, в таких обстоятельствах вирус может совершенно спокойно попасть на территорию страны и дальше формировать свои цепочки распространения.

Также инфекционист отметил, что со временем «Омикрон» может стать наиболее распространенным в России.

«Если мы посмотрим на Южно-Африканскую Республику или Великобританию, то увидим там значительное преобладание этого штамма даже над штаммом «Дельта», который был до этого несколько месяцев. Поэтому исключить такую вероятность в России абсолютно нельзя», — заключил Вознесенский.

О том, что в России зафиксированы «незавозные» случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон», заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее в этот день. Он также отметил, что по результатам поездки российских специалистов в ЮАР установлено, что «Омикрон» распространяется значительно быстрее, чем другие штаммы.

22 декабря ВОЗ сообщила о распространении «Омикрона» в 106 странах. Согласно предварительным данным организации, меньше заболевают «Омикрон»-штаммом пациенты, которые прошли «первичные серии вакцинации», а также те, кто ранее был инфицирован SARS-CoV-2.

21 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили 41 случай заболевания COVID-19 из-за штамма «Омикрон». Она уточнила, что состояние всех пациентов стабильное.

17 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова подчеркнула, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Она добавила, что праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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