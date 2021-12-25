Благоустройство променада вдоль Красраба в Красноярске продолжится весной

В Красноярске весной 2022 года намерены продолжить благоустройство проспекта имени газеты «Красноярский рабочий». Об этом сообщает городская администрация.

На следующий год работы запланированы на участке от ДК имени 1 Мая до улицы Малаховской. Эта часть проспекта станет продолжением променада от улицы Чайковского до сквера перед ДК. Работы выполнят в той же стилистике.

Максимальная стоимость контракта на благоустройство составит 25 млн рублей, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Сам променад станет частью большой прогулочной зоны в Ленинском районе. В нее войдут променад, площадь перед ДК, парк за ДК и участок набережной на выходе из парка.

Ранее в декабре сообщалось, что в Красноярске в 2022 году планируют благоустроить пять скверов, две набережные, а также бульвар. Известно, что набережную за ДК имени 1 Мая разобьют на несколько зон для разного типа отдыха. Например, верхнюю зону отведут под активное времяпрепровождение — пробежки и прогулки, а внизу обустроят пространство у воды и зону отдыха для детей и взрослых с качелями и игровыми элементами.