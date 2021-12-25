Мужчина погиб при пожаре в многоквартирном доме в Ангарске

В Ангарске (Иркутская область) при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел 25 декабря в одной из квартир на третьем этаже жилого дома в 17-м микрорайоне города. В 18:23 (13:23 мск) спасатели обнаружили в жилом помещении погибшего мужчину. Звеном газодымозащитной службы спасен один человек, пишет ИА IrkutskMedia.

В тушении были задействованы 18 человек и четыре единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

24 декабря в поселке Вожега Вологодской области при пожаре в жилом доме погибли две девочки 2018 и 2020 годов рождения. Возбуждено уголовное дело.