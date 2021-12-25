Пассажиров без билета запретили высаживать из транспорта в Екатеринбурге

Вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов провел совещание с директорами транспортных компаний. Участники встречи обсудили, как водители и кондуктора должны решать конфликты с пассажирами.

«Высаживать пассажиров недопустимо, тем более когда на улице минусовая температура. Ни кондуктор, ни водитель не имеют на это никакого права», — отметил председатель городского комитета по транспорту и организации дорожного движения Игорь Ощепков.

Как напоминает ТагилСити.Ру, 18 декабря водитель автобуса № 12 выволок пенсионерку на мороз и бросил на улице. По данному факту организована прокурорская проверка.

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) призвало кабмин ужесточить ответственность за высадку детей-безбилетников из общественного транспорта. Председатель ООП Илья Зотов в письме премьер-министру Михаилу Мишустину попросил внести поправку в КоАП, предусматривающую для перевозчиков административный штраф в размере 300 тыс. рублей за это нарушение. Запрет на принудительную высадку из автобусов, трамваев и троллейбусов безбилетного ребенка до 16 лет, следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, действует с весны этого года.