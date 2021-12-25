Хуснуллин исполнит желание мечтающего поплавать с дельфином мальчика

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в рамках акции «Елка желаний» исполнит желание мальчика, мечтающего поплавать с дельфинами. Об этом в субботу, 25 декабря, он сообщил на своей странице в Instagram.

«На «Елке желаний» вытащил желание Даниила из Московской области. В ближайшее время он поедет в «Москвариум». Очень добрая и хорошая акция — всех призываю в ней участвовать», — написал он.

22 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках акции «Елка желаний» исполнила мечты 13-летнего Максима и семилетней Софьи из Санкт-Петербурга.

Мальчик мечтал стать машинистом электропоезда. Благодаря Матвиенко ему удалось побывать на экскурсии на Московском вокзале и познакомиться с машинистом, который показал ему кабину экспресса и рассказал, как готовится к рейсу.

Софья получила набор конструктора из серии «Пряничный домик», о котором мечтала. Подарок девочке вручил Дед Мороз.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября. «Елку желаний» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. В акции участвуют дети в возрасте от трех до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или те, чьи заболевания угрожают жизни, а также сироты, ребята из малообеспеченных семей и пожилые граждане с состоянием здоровья, угрожающим жизни. В роли Деда Мороза выступают политики, бизнесмены, а также чиновники.

Благотворительный проект «Елка желаний» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей» и проводится уже в четвертый раз.