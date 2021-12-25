Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Мурашко заявил о разработке новых рекомендаций по лечению COVID из-за «Омикрона»
Общество
Поджог назван предварительной причиной нового пожара в томской «Ленте»
Общество
Песков пошутил про штаммы COVID-19 в новогоднем поздравлении
Общество
В Ростовской области полицейский спас из огня двух местных жителей
Мир
В ВОЗ сообщили об иммунитете к COVID-19 у Санта-Клауса
Общество
Москвичей предупредили о пробках из-за снегопада
Политика
Путин по телефону обсудил с Вучичем поставки газа
Общество
Авиакомпания «Россия» приобретет самолеты МС-21
Происшествия
В Подмосковье автобус с пассажирами столкнулся с фурой
Общество
Избившему бывшего PR-менеджера «Спартака» назначили условный срок
Сюжет:

Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Диагностика коронавируса в детских коллективах стала важной задачей из-за нового штамма «Омикрон». Об этом в субботу, 25 декабря, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе посещения нового Донского инфекционного центра.

Лавина не установлена: станет ли «Омикрон» доминировать в России
Вирусологи не исключают роста заражений этим вариантом коронавируса в двух столицах, но не видят в этом повода для паники

«Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс, поэтому обучить детей безопасному поведению, своевременная диагностика инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков — это еще одна важная составляющая», — сказал он.

По словам главы Минздрава, новый штамм маскируется под гриппоподобное течение, поэтому дифференциальная диагностика приобретает особо важное значение.

Помимо прочего министр рассказал, что по результатам поездки российских специалистов в ЮАР было установлено, что «Омикрон» распространяется значительно быстрее, чем другие штаммы. Кроме того, Мурашко отметил, что течение болезни после заражения «Омикроном» по симптоматике схоже с гриппом.

Ранее, 24 декабря, российский лидер Владимир Путин рассказал, что эпидемия COVID-19 не отступила, число ежедневных новых случаев заболевания и потерь еще велико. Он призвал контролировать вопросы здравоохранения и комплекс мер против коронавируса, в том числе в период новогодних праздников.

21 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия должна быть готовой к любому сценарию развития ситуации с коронавирусом на фоне распространения штамма «Омикрон». Также он отметил, что кабмин выделит регионам около 10 млрд рублей на ремонт и замену медицинского оборудования, используемого при лечении больных с коронавирусом.

Ранее, 19 декабря, министр здравоохранения заявил, что дети болеют COVID-19 легче взрослых, однако тяжелые случаи течения инфекции всё равно встречаются.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021