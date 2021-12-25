Мурашко заявил о важности диагностики COVID-19 в детских коллективах

Диагностика коронавируса в детских коллективах стала важной задачей из-за нового штамма «Омикрон». Об этом в субботу, 25 декабря, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе посещения нового Донского инфекционного центра.

«Дети вовлекаются чаще в инфекционный процесс, поэтому обучить детей безопасному поведению, своевременная диагностика инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков — это еще одна важная составляющая», — сказал он.

По словам главы Минздрава, новый штамм маскируется под гриппоподобное течение, поэтому дифференциальная диагностика приобретает особо важное значение.

Помимо прочего министр рассказал, что по результатам поездки российских специалистов в ЮАР было установлено, что «Омикрон» распространяется значительно быстрее, чем другие штаммы. Кроме того, Мурашко отметил, что течение болезни после заражения «Омикроном» по симптоматике схоже с гриппом.

Ранее, 24 декабря, российский лидер Владимир Путин рассказал, что эпидемия COVID-19 не отступила, число ежедневных новых случаев заболевания и потерь еще велико. Он призвал контролировать вопросы здравоохранения и комплекс мер против коронавируса, в том числе в период новогодних праздников.

21 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия должна быть готовой к любому сценарию развития ситуации с коронавирусом на фоне распространения штамма «Омикрон». Также он отметил, что кабмин выделит регионам около 10 млрд рублей на ремонт и замену медицинского оборудования, используемого при лечении больных с коронавирусом.

Ранее, 19 декабря, министр здравоохранения заявил, что дети болеют COVID-19 легче взрослых, однако тяжелые случаи течения инфекции всё равно встречаются.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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