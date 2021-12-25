Поджог назван предварительной причиной нового пожара в томской «Ленте»

Пожар в гипермаркете «Лента» на улице Пушкина в Томске мог произойти из-за поджога. Как сообщил «Известиям» 25 декабря собеседник, знакомый с ситуацией, на данный момент эта версия является основной.

О пожаре в «Ленте» на улице Пушкина стало известно ранее в этот день. В магазине загорелась пиротехника, начали взрываться петарды и фейерверки. Позднее в пресс-службе ГУ МЧС по Томской области отчитались, что возгорание ликвидировано, посетители и персонал эвакуированы, пострадавших нет.

До этого, 21 декабря, пожар произошел в другом томском гипермаркете «Лента», на улице Елизаровых. Из-за возгорания обрушилась примерно треть здания, в том числе крыша. Потребовалась эвакуация 200 человек, никто не пострадал. Пожар также привел к взрывам пиротехники.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Подозреваемого в поджоге задержали по горячим следам. По предварительным данным, мужчина был работником одной из подрядных организаций в гипермаркете, из-за конфликта с менеджерами торговой сети он облил товары легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Его арестовали на два месяца.