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11-летний ребенок погиб в массовом ДТП под Волгоградом

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Два человека, включая 11-летнюю девочку, погибли в ДТП с участием пяти машин в Новоаннинском районе Волгоградской области. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«Водитель автомашины Infinity, житель Ярославля, не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовым автомобилем MAN, после чего произошло столкновение с автомобилями Toyota Camry, Volkswagen Polo и «Приора». В результате погибли пассажиры Infinity, жительницы Ярославля — 39-летняя женщина и ее 11-летняя дочь», — рассказали журналистам в пресс-службе.

Водитель Infinity госпитализирован. На месте работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа.

Ранее, 24 декабря, женщина и ее десятимесячный ребенок разбились в ДТП в Свердловской области, еще один человек пострадал. 32-летний водитель Renault Logan потерял управление, после чего машину занесло, и она врезалась в опору электроосвещения. Затем автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Водитель при этом получил незначительные травмы, но его пассажиры погибли.

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