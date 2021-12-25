Бюджет с дефицитом 200 млн рублей утвердили в Ханты-Мансийске

Депутаты гордумы Ханты-Мансийска утвердили бюджет на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. Согласно документу, поступления в следующем году запланированы в сумме 11 057 575 рублей, расходная часть составит 11 257 575 рублей. Таким образом, дефицит бюджета составляет 200 млн рублей, передает muksun.fm.

«Поскольку бюджет — это живой документ, будем продолжать совместно работать над ним в течение последующего периода», — сказал глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Руководитель комитета по бюджету гордумы Петр Суворов отметил, что рост доходов позволит выполнить все социальные гарантии и выплаты.