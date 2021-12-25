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Сеть магазинов одежды Kiabi объявила об уходе из России

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Французский бренд одежды, обуви и аксессуаров Kiabi планирует уйти с российского рынка. Об этом 25 декабря сообщил представитель российского офиса сети магазинов.

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«Мы уже уведомили всех партнеров и сотрудников компании и будем постепенно закрывать все магазины в России», — цитирует РБК заявление пресс-службы Kiabi.

Отмечается, что завершить работу всех торговых точек, в том числе интернет-магазина, планируется за первое полугодие 2022 года.

Уход из России связан с тем, что компания «не смогла найти своей уникальной бизнес-модели» на этом рынке, пояснил представитель российского офиса бренда.

Как следует из данных системы СПАРК, российское юрлицо Kiabi показывало убытки на протяжении как минимум последних пяти лет.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что российский рынок контрафактной продукции по итогам 2021 года может вырасти на 10%, до 6,5 трлн рублей. Отмечалось, что подделывают в основном люксовые одежду и обувь.

Как пояснила «Известиям» гендиректор Fashion Consulting Group в России Анна Лебсак-Клейманс, экономический спад и нестабильность способствуют активизации спроса на контрафакт — в такие периоды из-за сокращения доходов люди активнее ищут «лазейки» для любых форм экономии, а приобретение реплик вместо оригиналов — одна из них.

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