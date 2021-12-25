Стоимость проезда в транспорте Рязани подорожает до 25 рублей

Со следующего года стоимость проезда в муниципальном транспорте Рязани увеличится до 25 рублей при оплате наличными и до 24 рублей при оплате банковской картой, информирует региональная энергетическая комиссия.

Повышение связано с ростом цен на топливо, электроэнергию и запчасти для автобусов и троллейбусов, передает РИА «7 новостей». Отмечается, что с заявлением об увеличении оплаты проезда в РЭК обратились МУП «УРТ» и глава администрации Рязани Елена Сорокина.

В 2022 году у ряда перевозчиков Рязани заканчивается действие свидетельств на работу. В связи с этим несколько маршрутов будет обслуживать меньшее количество автомобилей. Об этом сообщил ранее общественный совет при управлении транспорта. Число маршруток сократится с 739 до 476. Речь идет о тех организациях, в которых ездят по 1–3 автомобиля с литерами «а» и «б».