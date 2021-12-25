Богатым - будет 2

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«Звездное небо» — стандартная опция для удлиненного Ghost
Фото: Борис Ульзибат
«Звездное небо» — стандартная опция для удлиненного Ghost
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Приборная панель нарисованная, но у циферблатов хромированные ободки
Фото: Борис Ульзибат
Приборная панель нарисованная, но у циферблатов хромированные ободки
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Старомодный блок климата сочетается с неплохой мультимедийной системой
Фото: Борис Ульзибат
Старомодный блок климата сочетается с неплохой мультимедийной системой
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Изображение «Духа Экстаза» на шайбе неподвижно
Фото: Борис Ульзибат
Изображение «Духа Экстаза» на шайбе неподвижно
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Откидные столики с электроприводом закрывают мультимедийные экраны для задних пассажиров
Фото: Борис Ульзибат
Откидные столики с электроприводом закрывают мультимедийные экраны для задних пассажиров
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Блок управления светом тоже в ретро-стиле
Фото: Борис Ульзибат
Блок управления светом тоже в ретро-стиле
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Места сзади с запасом. Диван, несмотря на откидной подлокотник, предназначен только для двоих пассажиров
Фото: Борис Ульзибат
Места сзади с запасом. Диван, несмотря на откидной подлокотник, предназначен только для двоих пассажиров
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