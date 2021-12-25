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В ПФР сообщили, что жители села могут получить прибавку к пенсии в 25%

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Пенсионный фонд России (ПФР) напомнил, что жители села могут получить прибавку в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии в размере 25%. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает ПФР.

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«Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется», — говорится в сообщении фонда «ВКонтакте».

Подчеркивается, что на выплату имеют право граждане, получающие страховую пенсию по старости или инвалидности. Для получения надбавки необходимо иметь трудовой стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве, быть неработающим пенсионером и проживать в сельской местности.

При подсчете стажа также учитывается работа в колхозах, совхозах и на других сельскохозяйственных предприятиях и в организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.

Пенсионеры, занятые после 1992 года в растениеводстве и животноводстве, также получат эту надбавку. При этом работа может выполняться в организациях, занятых как в сельском хозяйстве непосредственно, так и в структурных подразделениях растениеводческого и животноводческого направлений.

Ранее, 22 декабря, заместитель управляющего отделением ПФР по Москве и Московской области Марина Тарасова сообщила, что в 2022 году право на страховую пенсию получат женщины в возрасте 56,5 года и мужчины в возрасте 61,5 года. Она напомнила, что гражданину для получения выплат по старости необходимо соблюдение нескольких условий, в частности наличие необходимого стажа.

13 декабря стало известно, что Министерство труда и социальной защиты России готовит новые предложения по индексации пенсий в 2022 году. Отмечалось, что с учетом уже проведенной индексации пенсий в январе 2021 года в размере 6,3% и единовременной выплаты размер указанных пенсий увеличился на 11,1%, что превысило складывающуюся инфляцию по итогам 2021 года.

С 1 января 2022 года вступят в силу новые правила выплаты пенсий. Согласно нововведениям, утвержденным Минтрудом, выплачивать и доставлять пенсию на территории с введенным режимом чрезвычайной ситуации могут раньше. Еще россияне смогут выбирать, каким способом получать выплаты: через почту или другую организацию.

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