Массовую проверку автомобилистов провели в Тюменской области

В Тюменском районе Тюменской области состоялась масштабная проверка водителей на соблюдение правил дорожного движения. Так, в поселках Боровский и Винзили автоинспекторы в сотрудничестве с работниками кинологической службы УМВД остановили около сотни машин.

По информации Госавтоинспекции региона, 12 водителей были привлечены к административной ответственности. В частности, двое автомобилистов отстранены от управления транспортом за отсутствие прав. Им грозят административные штрафы в размере до 15 тыс. рублей, пишет megatyumen.ru. Еще на четырех водителей составлены административные материалы за нарушение правил перевозки детей.

На территории Тюменской области 1 декабря зафиксировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли люди. На 203-м км автодороги Тюмень–Омск автомобиль Infinity выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель легковушки от полученных травм погиб. Известно, что рядом с ним находился его сын. Его госпитализировали.