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В Utair рассказали об обстоятельствах инцидента на рейсе Тюмень–Ереван

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В авиакомпании Utair рассказали «Известиям» об обстоятельствах инцидента, произошедшего при подготовке к взлету самолета, направлявшегося из Тюмени в Ереван. По данным перевозчика, при подготовке к взлету произошел помпаж двигателя.

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«При подготовке к взлету рейса Тюмень–Ереван из-за погодных условий произошел помпаж двигателя, был слышен хлопок. В интересах безопасности командир принял решение вернуться на стоянку. Распространяемую в сетях информацию о взрыве двигателя опровергаем», — рассказали в авиакомпании.

Там также пояснили, что, согласно правилам, авиакомпания производит замену воздушного судна, на время ожидания пассажирам предоставлена гостиница, еда и напитки. Ожидается прибытие резервного борта, вылет запланирован на 17:00 по местному времени, добавили в Utair.

Помпаж — это срывной режим работы авиационного турбореактивного двигателя, нарушение газодинамической устойчивости его работы, сопровождающийся хлопками в газовоздушном тракте двигателя из-за противотока газов, дымлением выхлопа двигателя, резким падением тяги и мощной вибрацией, которая способна разрушить двигатель.

Ранее в этот день сообщалось, что взлет рейса Тюмень–Ереван был прерван. Отмечалось, что в процессе разбега самолета авиакомпании Utair командир воздушного судна доложил о подозрении на помпаж двигателя, после чего снизил скорость и остановил воздушное судно.

Переговоры командира самолета с наземными службами тюменского аэропорта Рощино оказались в распоряжении «Известий».

По факту произошедшего Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

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