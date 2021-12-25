Самолет сбил ребенка на взлетно-посадочной полосе в Конго

Небольшой самолет авиакомпании Kin-Avia насмерть сбил ребенка, переходившего взлетно-посадочную полосу на аэродроме города Илебо провинции Касаи в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом 24 декабря сообщило местное издание 7sur7.

Как рассказал глава администрации территории Илебо Франсуа Кабула Касонго, самолет вылетал в столицу ДРК — город Киншаса. При взлете он сбил 12-летнего мальчика, вместе со сверстниками переходившего взлетно-посадочную полосу.

«Это был мальчик не менее 12 лет, который переходил взлетно-посадочную полосу на аэродроме, когда взлетал самолет. Самолет, вылетавший в Киншасу, раздавил его, мальчик умер на месте… Самолет продолжил свой путь в Киншасу. Мы запретили пересекать взлетно-посадочную полосу, но люди не понимают», — сообщил Касонго.

Ранее, 15 декабря, турбиновый самолет DHC-6 авиакомпании «Аврора» сбил лису в международном аэропорту Владивосток во время тренировочного полета. Экипаж не пострадал. В пресс-службе аэропорта отметили, что инцидент не повлиял на работу воздушной гавани.