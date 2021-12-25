Троллейбус столкнулся с такси на Третьей транспортной дамбе в Казани

В Казани автомобиль такси врезался в троллейбус на Третьей транспортной дамбе. Из-за этого автолюбители оказались в многокилометровой пробке.

По данным очевидцев, два автомобиля такси столкнулись на участке по проспекту Ямашева. В результате Kia Rio, принадлежащая сервису «Яндекс.Такси», отлетела в троллейбус, пишет Inkazan.ru. Известно, что инцидент случился в 11 часов. Пробка растянулась от середины дамбы до начала улицы Академика Глушко, заблокированными оказались еще две полосы.

Десять человек, включая двоих детей, пострадали в результате ДТП с автобусом и легковушкой в Свердловской области. Об этом 23 декабря сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД. На Алюминиевой улице в городе Каменске-Уральском легковой автомобиль при повороте направо со средней полосы не уступил дорогу автобусу «ПАЗ». Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса вывернул руль и врезался в опору светофора.