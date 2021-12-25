Москвичей предупредили о пробках из-за снегопада

Сильный снегопад усложняет движение транспорта в Москве, ожидаются трудности в центре города, на эстакадах и мостах, прогнозируются низкие скорости и ДТП. Об этом 25 декабря сообщил столичный департамент транспорта.

«В городе большое количество снега, что сильно затрудняет движение машин. Трудности будут наблюдаться в центральной части города, на тех участках, где есть подъемы, — на эстакадах и мостах из-за образования гололедицы, что сильно затруднит движение транспорта и повлияет на трафик. Низкие скорости и ДТП также осложнят движение. Много машин и около торговых центров — например, в районе ТЦ «Мега Белая Дача», «Город» (ш. Энтузиастов), ЦУМ и ГУМ», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Жителей столицы просят по возможности пользоваться городским транспортом, чтобы позволить коммунальщикам быстрее убрать улицы города.

Водителей призывают во время движения соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на гаджеты.

Ранее, 23 декабря, сообщалось, что на Варшавском шоссе в Москве образовался транспортный затор. На опубликованных «Известиями» кадрах можно увидеть, как пассажиры выходят из общественного транспорта и пытаются пройти вдоль обочины по дороге, однако им мешают большие сугробы, поэтому люди идут прямо по проезжей части.

До этого, 21 декабря, загруженность автомобильных дорог Москвы к 17:30 достигла 10 баллов. Причинами пробок столичный департамент транспорта тогда назвал рост количества поездок, ограничение движения в местах проведения строительных работ, а также увеличение числа мелких ДТП.