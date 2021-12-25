В Ростовской области полицейский спас из огня двух местных жителей

В городе Шахты Ростовской области полицейский спас из огня двух местных жителей. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что в свой выходной полицейский Дмитрий Кузин вместе с семьей собрался навестить родственников в городе Шахты. Подъезжая к их дому, он увидел, что крыльцо соседнего здания горит.

Подбежав к окну здания, полицейский увидел, что в задымленной комнате находится женщина, по внешним признакам в шоковом состоянии. Кузин разбил окно и помог ей выбраться наружу.

«Услышав крики о помощи из соседней комнаты, младший сержант полиции вернулся в задымленное помещение и вынес на руках обнаруженного там мужчину, который не мог самостоятельно выйти на улицу», — приводит слова Волк портал «МВД Медиа».

Спасенные граждане были переданы прибывшей бригаде скорой помощи, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает, отметила она.

В феврале офицер в Свердловской области спас двух подростков из пожара в жилом доме. Он ехал на службу с обеда на такси, когда в глубине дачного поселка увидел дым. Тогда через окно он вытащил из горящего дома двух девочек 14 и 16 лет, после чего ушел.