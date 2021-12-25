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Избившему бывшего PR-менеджера «Спартака» назначили условный срок

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Перовский районный суд Москвы 24 декабря вынес приговор в отношении Жафяра Боровкова по делу об избиении бывшего PR-директора футбольного клуба «Спартак» Антона Фетисова.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Суд признал Боровкова виновным и назначил ему наказание в виде двух лет и шести месяцев условно с испытательным сроком в два года.

Конфликт произошел 9 мая на выходе из московского ресторана, в котором Фетисов отдыхал с супругой и сестрой. Мужчина попытался урегулировать ссору между участниками драки, однако Боровков нанес Фетисову несколько ударов по голове. Мужчина был доставлен в больницу, у него диагностировали открытую черепно-мозговую травму.

13 мая злоумышленника отправили под домашний арест.

22 декабря вице-президента «Ростелекома» Игоря Зимина избили в баре в Москве после замечания шумной компании. Конфликт произошел в заведении на Озерковской набережной. Зимин сделал замечание группе людей, которая шумела. В ответ на это один из мужчин повел себя агрессивно и несколько раз ударил Зимина по лицу.

Нападавшим оказался житель Находки 1990 года рождения.

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