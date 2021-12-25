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Роскомнадзор объявил о блокировке сайта «ОВД-Инфо»

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Сайт медиапроекта «ОВД-Инфо» (включен в реестр иноагентов) 20 декабря внесен в список интернет-ресурсов, содержащих информацию, распространение которой в России запрещено, доступ к нему ограничивается. Соответствующее решение вынес Луховицкий районный суд Московской области, указано на сайте Роскомнадзора.

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Несмотря на это, по состоянию на 12:50 мск 25 декабря интернет-ресурс загружается в РФ без ограничений.

Ранее, 29 сентября, Министерство юстиции включило «ОВД-Инфо» в реестр незарегистрированных объединений-иноагентов. Отмечалось, что это было сделано во исполнение требований действующего законодательства.

До этого, 27 августа, пресс-секретарь президента России Песков сказал, что закон о СМИ-иноагентах действует в РФ для защиты от внешнего вмешательства. Так он прокомментировал обращение журналистов к президенту России Владимиру Путину с требованием отказаться от практики включения СМИ в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций. Вместе с тем Песков отметил, что возникающие по этому вопросу споры могут обсуждаться.

21 августа Министерство юстиции включило в реестр иноагентов телеканал «Дождь».

Как сообщалось в начале июня, Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск онлайн-издания «Медуза» (внесено в реестр СМИ-иноагентов), которое ранее просило признать необоснованным решение о включении в список иностранных агентов и отменить его. Издание было внесено Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, в апреле.

Согласно закону «О средствах массовой информации», материалы зарубежных СМИ, которые выполняют функции иноагента, в России могут размещаться только с соответствующей маркировкой. Из-за неисполнения этого требования в отношении иноагентов составляют протоколы.

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