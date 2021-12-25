Опубликованы переговоры командира рейса Тюмень–Ереван с диспетчером

В распоряжение «Известий» оказались переговоры командира самолета, который из-за проблем с двигателем прервал взлет рейса Тюмень–Ереван, с наземными службами тюменского аэропорта Рощино.

«Доброе утро, Utair 9875 на предварительном, разрешите исполнительный [старт]. <...> Занимаем исполнительный ВПП 21, Utair 9875», — сообщил пилот диспетчеру.

В свою очередь диспетчер разрешила взлет.

«Ветер 200 градусов шесть, ВПП 21, взлет разрешаю», — отметила она.

Затем пилот объявил о взлете и пожелал диспетчеру хорошего дня.

Через некоторое время командир передал, что останавливает самолет.

«Utair 9875, поняла, освобождайте влево по [рулежной дорожке] Браво 8», — ответила диспетчер.

Ранее в этот день взлет самолета рейса Тюмень–Ереван был прерван. Отмечается, что в процессе разбега самолета авиакомпании Utair командир воздушного судна доложил о подозрении на помпаж двигателя, после чего он снизил скорость и остановил воздушное судно.

По факту произошедшего Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.