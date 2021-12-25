Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В МЧС заявили о ликвидации возгорания в гипермаркете «Лента» в Томске
Политика
Путин по телефону обсудил с Вучичем поставки газа
Общество
Авиакомпания «Россия» приобретет самолеты МС-21
Происшествия
В Подмосковье автобус с пассажирами столкнулся с фурой
Общество
Избившему бывшего PR-менеджера «Спартака» назначили условный срок
Общество
За минувшие сутки в России выявили 24 946 случаев COVID-19
Общество
Правительство РФ выделит 1 млрд руб на строительство больницы в Пермском крае
Общество
Мурашко призвал граждан с подозрением на COVID-19 обращаться к врачам в первые дни
Общество
Писатель Альберт Лиханов скончался в 86 лет
Общество
В России зафиксированы «незавозные» случаи заболевания «Омикроном»

Начальника отдела Россельхознадзора обнаружили мертвым на рабочем месте

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начальник отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Игорь Ртищев найден мертвым на рабочем месте. Об этом в субботу, 25 декабря, рассказал знакомый с ситуацией источник РЕН ТВ.

Отмечается, что тело госслужащего обнаружил его заместитель. Причина смерти чиновника устанавливается.

Игорь Ртищев руководил отделом в управлении в сфере государственного ветеринарного, фитосанитарного и земельного надзора.

7 декабря руководителя крымского представительства «Аэрофлота» Роберта Валеева обнаружили мертвым в его рабочем кабинете. Отмечалось, что он заперся в кабинете и попросил его не беспокоить. Спустя два часа коллеги попытались до него достучаться, затем они выбили дверь и обнаружили мужчину мертвым.

Отмечается, что Валеев оставил записку, в которой попрощался с семьей, а также обвинил в своей смерти двух человек, которые якобы хотели с его помощью разделить бюджет «Аэрофлота».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021