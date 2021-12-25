Начальника отдела Россельхознадзора обнаружили мертвым на рабочем месте

Начальник отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям Игорь Ртищев найден мертвым на рабочем месте. Об этом в субботу, 25 декабря, рассказал знакомый с ситуацией источник РЕН ТВ.

Отмечается, что тело госслужащего обнаружил его заместитель. Причина смерти чиновника устанавливается.

Игорь Ртищев руководил отделом в управлении в сфере государственного ветеринарного, фитосанитарного и земельного надзора.

7 декабря руководителя крымского представительства «Аэрофлота» Роберта Валеева обнаружили мертвым в его рабочем кабинете. Отмечалось, что он заперся в кабинете и попросил его не беспокоить. Спустя два часа коллеги попытались до него достучаться, затем они выбили дверь и обнаружили мужчину мертвым.

Отмечается, что Валеев оставил записку, в которой попрощался с семьей, а также обвинил в своей смерти двух человек, которые якобы хотели с его помощью разделить бюджет «Аэрофлота».