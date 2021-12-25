Писатель Альберт Лиханов скончался в 86 лет

Писатель Альберт Лиханов скончался на 87-м году жизни. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщает Общественная палата РФ.

«Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах. Его книги прививали желание делать добрые поступки многим поколениям детей», — говорится в сообщении.

Альберт Лиханов — писатель, общественный деятель, сопредседатель Союза писателей России. Он являлся председателем благотворительного фонда «Российский детский фонд» и Фонда защиты детей, а также президентом Союза общественных фондов «Международная ассоциация детских фондов».

Лиханов — лауреат премии президента России и премии правительства России. Среди его произведений — трилогия «Семейные обстоятельства», роман «Мой генерал», повести «Голгофа», «Высшая мера» и другие.