Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Глава испытательной пожарной лаборатории Подмосковья задержан за взятку
Общество
В России спрос на новогоднюю аренду коттеджей вырос на 30%
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Калуге
Интернет
Россиянин обманул World of Tanks на 670 млн рублей
Экономика
Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии альтернатив российскому газу
Мир
Жена Ярошенко заявила о возобновлении карантина в его тюрьме в США
Общество
Чемезов назвал победой над санкциями создание самолета МС-21
Общество
Правительство РФ выделит 1 млрд руб на строительство больницы в Пермском крае
Происшествия
Пожарная машина попала в массовое ДТП в Санкт-Петербурге
Происшествия
Взлет рейса Тюмень–Ереван прервали после вспышки в двигателе самолета

Боец ММА погиб от взрыва автомобильной покрышки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский профессиональный боец смешанного стиля (MMA) Джесси Хенри погиб от взрыва покрышки пожарной машины. Об этом 24 декабря сообщает сайт MMA Junkie.

Отмечается, что помимо участия в поединках, он служил в пожарном отделении. Во время ремонта шины пожарной машины, покрышка внезапно взорвалась, в результате чего Хенри получил сильный ушиб головы. Он был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти.

Как рассказали родственники спортсмена, боец погиб из-за того, что при взрыве об его голову ударился датчик давления в шине.

У спортсмена осталась девятилетняя дочь.

Джесси Хенри дебютировал в профессиональных MMA в ноябре, проведя бой в луизианском промоушене American Kombat Alliance (AKA). На его счету две победы при двух поражениях.

30 августа боец ММА смешанного стиля Кайл Рейес скончался, после того как ему провели операцию по восстановлению разрыва левого бицепса. Отмечалось, что 30-летнему спортсмену во время операции в руку занесли инфекцию. За сутки она привела к коллапсу легких и поражению других внутренних органов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021