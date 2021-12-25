Боец ММА погиб от взрыва автомобильной покрышки

Американский профессиональный боец смешанного стиля (MMA) Джесси Хенри погиб от взрыва покрышки пожарной машины. Об этом 24 декабря сообщает сайт MMA Junkie.

Отмечается, что помимо участия в поединках, он служил в пожарном отделении. Во время ремонта шины пожарной машины, покрышка внезапно взорвалась, в результате чего Хенри получил сильный ушиб головы. Он был госпитализирован, однако врачам не удалось его спасти.

Как рассказали родственники спортсмена, боец погиб из-за того, что при взрыве об его голову ударился датчик давления в шине.

У спортсмена осталась девятилетняя дочь.

Джесси Хенри дебютировал в профессиональных MMA в ноябре, проведя бой в луизианском промоушене American Kombat Alliance (AKA). На его счету две победы при двух поражениях.

30 августа боец ММА смешанного стиля Кайл Рейес скончался, после того как ему провели операцию по восстановлению разрыва левого бицепса. Отмечалось, что 30-летнему спортсмену во время операции в руку занесли инфекцию. За сутки она привела к коллапсу легких и поражению других внутренних органов.