Десятки семей из аварийного жилья получили новые квартиры на Сахалине

На Сахалине граждане переселяются из старых ветхих домов в новые квартиры. Перед новым годом новоселье отпраздновали 90 семей — жители Невельска и Макарова. В Невельске новостройку возвели на улице Школьной. В современной многоэтажке — 60 квартир на одну и две комнаты. Будущие жильцы заблаговременно проверили качество выполненных работ.

Квартиры в новом доме получили переселенцы из аварийных домов, расположенных на улицах Комсомольская и 50 лет ВЛКСМ, пишет Vostokmedia. В Макарове на улице Красноармейской появился дом поменьше — на 30 квартир. Всего за 2021 год 4 тыс. жителей региона улучшили свои жилищные условия.

Напомним, в Холмском районе Сахалинской области к концу 2024 года планируют переселить из аварийных и ветхих домов 1,2 тыс. человек. Сдан в аренду земельный участок под строительство микрорайона по улице Центральной в селе Костромском. Ранее там снесли двухэтажные деревянные дома, на их месте планируется возвести четыре пятиэтажки общей жилой площадью 6 тыс. кв. м. Начать работы планируется в 2023 году. Проект предусматривает установку детских площадок, озеленение, обустройство пешеходных зон и парковок.