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Памятник основателю ВДВ Василию Маргелову открыли в Астрахани

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Памятник, посвященный командующему и основателю ВДВ, Герою Советского Союза Василию Маргелову, торжественно открыли в Астрахани на аллее воинов-интернационалистов, рядом с домом 154 по улице Николая Островского.

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Бюст изготовлен в Краснодарском крае и передан астраханским ветеранам ВДВ проектом «Аллея российской славы», отмечает «Астрахань 24».

В церемонии открытия памятника приняли участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и полковник в отставке Николай Селицкий — племянник Василия Филипповича Маргелова.

23 января 1976 года впервые в мировой практике майор Маргелов и подполковник Леонид Щербаков внутри гусеничной бронемашины БМД-1 десантировались из военно-транспортного самолета Ан-12. Десантирование производилось с большим риском для жизни, без индивидуальных средств спасения. Через 20 лет за подвиг обоим было присвоено звание Героя России.

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