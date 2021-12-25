Памятник основателю ВДВ Василию Маргелову открыли в Астрахани
Памятник, посвященный командующему и основателю ВДВ, Герою Советского Союза Василию Маргелову, торжественно открыли в Астрахани на аллее воинов-интернационалистов, рядом с домом 154 по улице Николая Островского.
Бюст изготовлен в Краснодарском крае и передан астраханским ветеранам ВДВ проектом «Аллея российской славы», отмечает «Астрахань 24».
В церемонии открытия памятника приняли участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и полковник в отставке Николай Селицкий — племянник Василия Филипповича Маргелова.
23 января 1976 года впервые в мировой практике майор Маргелов и подполковник Леонид Щербаков внутри гусеничной бронемашины БМД-1 десантировались из военно-транспортного самолета Ан-12. Десантирование производилось с большим риском для жизни, без индивидуальных средств спасения. Через 20 лет за подвиг обоим было присвоено звание Героя России.