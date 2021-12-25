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Экономика
Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии альтернатив российскому газу

Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии альтернатив российскому газу

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Украина пока не может обеспечить поступление газа из альтернативных источников. Об этом 25 декабря заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

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«Физически суда с LNG (сжиженным природным газом. — Ред.) на Украину заходить не могут. И даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить на Украину», — сказал он «РБК-Украина».

Витренко отметил, что для этого на территории Польши нужно модернизировать систему газопроводов. На польской стороне ближе к территории Украины необходимо расширять «узкие места» и инвестировать в инфраструктуру, пояснил он.

Однако, как указал глава «Нафтогаза», для этого нужно время и инвестиции со стороны Варшавы, которая пока бездействует, поскольку ждет деньги от Европы на эти цели.

Кроме того, Витренко заявил, что вопрос собственного LNG-терминала упирается в проход через Босфор, но Турция пока не пропускает через пролив LNG-танкеры.

Ранее, 23 декабря, пресс-служба «Нафтогаза Украины» сообщила, что крупнейшие украинские месторождения газа в ряде случаев опустошены на 80%. При этом компания собирается наращивать собственную добычу газа и разрабатывает перспективные участки недр. Кроме того, Витренко заявил, что компания летом 2022 года может начать добычу газа на новых украинских месторождениях, в том числе на шельфе Черного моря.

22 декабря «Нафтогаз Украины» подал жалобу в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки через украинскую территорию. На следующий день получение запроса «Нафтогаза Украины» подтвердил представитель ЕК.

17 декабря Витренко допустил, что компания не сможет удерживать тарифы на газ для граждан на текущем уровне из-за подорожания топлива в Европе, где цены на голубое топливо выросли за год в семь раз. Сейчас правительство Украины работает над тем, чтобы граждане не переплачивали в семь раз, подчеркнул он.

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