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Глава испытательной пожарной лаборатории Подмосковья задержан за взятку
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Глава испытательной пожарной лаборатории Подмосковья задержан за взятку

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Начальник испытательной пожарной лаборатории Подмосковья Сергей Щекин задержан за получение взятки в размере 450 тыс. рублей от коммерсанта. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

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Сообщается, что уголовное дело о получении взятки (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ) и даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ) возбуждено в отношении начальника ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной службы» Испытательная пожарная лаборатория» по Московской области, а также в отношении представителя коммерческой организации.

По имеющимся данным, начальник противопожарной службы получил от представителя организации взятку в размере 450 тыс. рублей за положительное заключение по проверке.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее, 24 декабря, суд в Ленинградской области арестовал следователя отдела МВД, его подозревают во взяточничестве. По данным следствия, он через посредников получил денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей от потерпевшей по расследуемому делу. Кроме денег сотрудник ведомства потребовал пробурить скважину на территории его домовладения в Ломоносовском районе.

Он задержан, ему предъявлено обвинение.

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