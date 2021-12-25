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В России спрос на новогоднюю аренду коттеджей вырос на 30%

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За два года в России спрос на новогоднюю аренду коттеджей вырос на 30%. Об этом в субботу, 25 декабря, рассказали опрошенные эксперты ТАСС.

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«В условиях пандемии россияне вместо заграницы смотрят на загородные дома, где можно отдохнуть на природе. Большие семьи хотят быть вместе в праздники, поэтому коттеджи для них — идеальный вариант», — заявила директор департамента загородной недвижимости агентства недвижимости Tweed Ольга Бахметьева.

Согласно данным исследования «Яндекс.Аренда», 73% россиян считают загородный дом идеальным вариантом для аренды в новогоднюю ночь, 16% предпочли бы снять современный лофт поближе к центру города и лишь 11% проголосовали за просторную квартиру, куда можно позвать гостей.

Как рассказал руководитель аналитического центра «ЦИАН» Алексей Попов, россияне заранее задумались о подходящих вариантах загородных домов на зимние праздники. Так, пик спроса на аренду пришелся на середину ноября.

Кроме того, генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко сообщил, что интерес к аренде коттеджей на новогодние праздники в России увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом, а по сравнению с позапрошлым — на 30%.

«Кое-какие зарубежные туры уже стали доступны, но в большинстве своем россияне предпочитают праздновать на родине, и часть из них — на природе, в съемном загородном доме», — отметил он.

В исследовании федерального портала «Мир квартир», поступившем в «Известия» 7 декабря, отмечалось, что аренда коттеджей на новогодние праздники в среднем по России подорожала на 15% за год — до 58 тыс. рублей за три новогодних дня с 31 декабря по 2 января.

Так, в Подмосковье в среднем арендовать коттедж (без учета элитного предложения) с 31 декабря по 2 января можно за 60–120 тыс. рублей за три дня. В Ленинградской области стоимость новогодней аренды коттеджей начинается от 35 тыс. рублей за три дня и в среднем составляет около 50–100 тыс. рублей.

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