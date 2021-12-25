Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Калуге

Один человек погиб и один пострадал при столкновении четырех машин, в том числе микроавтобуса, в Калуге. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

«Предварительно, в результате ДТП один человек погиб, гражданин 1990 года рождения, и один гражданин 1967 года рождения пострадал», — сказал он.

Как рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, сообщение о ДТП поступило в 07:00. Столкнулись автомобили Lada XRAY, Renault Duster, Volkswagen Transporter и «Лада 2114». К ликвидации аварии привлекались девять человек и три единицы техники.

Ранее, 23 декабря, произошло ДТП с участием микроавтобуса на северо-западе Москвы. Водитель Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения, в результате чего столкнулся с маршруткой. По предварительным данным, у автомобилиста случился внезапный приступ из-за заболевания. В результате происшествия пострадали 11 человек, еще восемь госпитализированы.