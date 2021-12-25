Самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов совершил первый полет

Самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов совершил первый полет

2021-12-25 08:52:42

2021-12-25 08:52:42

2021-12-25 08:52:42

2021-12-25 08:52:42

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