Трое моряков пострадали после взрыва газового баллона в порту Владивостока

В результате взрыва газа в морском порту в Первомайском районе трое членов экипажа промыслового судна получили ожоги. Об этом 25 декабря сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Взрыв произошел во время сварочных работ, в результате трое моряков пришвартованного в бухте Диомид пострадали и были доставлены в ожоговый центр. Среди них 39-летний житель Владивостока, а также приехавший на заработки 33-летний краснодарец и 40-летний уроженец Спасска-Дальнего.

У пострадавших диагностировали ожоги головы, тела и конечностей 2-й и 3-й степени тяжести.

По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности.

Ранее, 15 декабря, газовый баллон взорвался на станции техобслуживания (СТО) в Сургуте (ХМАО). В результате взрыва произошло обрушение крыши здания на площади около 150 кв. м. В двух боксах станции в момент происшествия находились люди, пострадали 10 человек.