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В Британии заявили о кризисе из-за нехватки поставок российского газа

Telegraph: в Британии заявили о кризисе из-за нехватки российского газа
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Рост цен на газ и электроэнергию угрожает «национальным кризисом» Великобритании, энергетические компании королевства уже попросили правительство предпринять соответствующие меры. Об этом 24 декабря сообщает газета Financial Times.

Главы компаний EDF, Good Energy и Energy UK попросили кабмин страны урегулировать ситуацию с повышением цен на газ после очередного рекорда.

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«Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели, создав чрезвычайно сложную операционную среду для каждого бизнеса в отрасли», — сказал исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон.

По его словам, ухудшение условий приведет к падению годовой прибыли его компании на дополнительные £3 млн.

Кроме того, эксперты связали кризис в Британии с нехваткой поставок российского газа в Европу.

«Цены на газ резко подскочили в Европе: за последние две недели цены выросли более чем на 70% из-за холодной погоды, отключений ядерных установок во Франции и сокращения потоков от российского поставщика «Газпрома», — цитирует газета своего неназванного собеседника.

24 декабря эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович заявил, что Европа не обойдется без российского газа и трубопровода «Северный поток – 2», несмотря на снижение цен на фьючерсном или спотовом рынке газа.

Он указал, что кооперация с Россией нужна Европе, так как сжиженный природный газ там составляет 10%, остальное — это трубопроводные поставки и добыча голубого топлива.

19 декабря глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия выполняет обязательства по поставкам газа в Европу, но отметил продолжение роста цен на этот энергоноситель. Он добавил, что, несмотря на выполнение Москвой своих обязательств, она не направляет дополнительные объемы газа, как могла бы, что способствует росту цен.

При этом министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс 8 декабря подчеркнула, что Европе следует избегать зависимости от российского газа. По ее словам, «если Россия добьется своего, Европа будет всё сильнее висеть на крючке ее газа».

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