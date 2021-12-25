Жена Ярошенко заявила о возобновлении карантина в его тюрьме в США

В тюрьме города Данбери (штат Коннектикут, США), где содержится российский летчик Константин Ярошенко, снова ввели карантин из-за из-за распространения коронавируса. Об этом 25 декабря рассказала супруга россиянина Виктория Ярошенко.

«Снова закрыли на карантин, никуда не выпускают. Только их начали выпускать, неделю это продолжалось, теперь опять в камерах сидят», — приводит ее слова ТАСС.

При этом Виктория подчеркнула, что ее супруг продолжает испытывать проблемы со здоровьем. По ее словам, лучше ему не становится, а медицинскую помощь ему в тюрьме не оказывают.

Ранее россиянин неоднократно жаловался на ухудшение здоровья. По словам его жены, летчик испытывает проблемы с артериальным давлением. Кроме того, у него сильные зубные боли. При этом в тюремной медсанчасти его жалобы игнорировали.

Так, 19 октября Ярошенко в очередной раз пожаловался на отсутствие стоматологической помощи в американской тюрьме.

В сентябре дипломаты РФ посетили летчика в тюрьме. По окончании визита российское посольство призвало власти Соединенных Штатов оказать медицинскую помощь Ярошенко и другим содержащимся в американских тюрьмах россиянам.

В этом же месяце суд в Нью-Йорке отклонил ходатайство защиты Ярошенко о его освобождении по состоянию здоровья. Россиянин с марта 2021 года не может получить медицинскую помощь. Отмечалось, что в тюрьме, где он отбывает срок, остался работать только врач-гинеколог.

В свою очередь, Константин Ярошенко указал на безосновательность отказа суда в США освободить его по состоянию здоровья. Принимая такое решение, инстанции игнорируют бесспорные аргументы, заявил он.

Константин Ярошенко был арестован сотрудниками правоохранительных органов США в Либерии в мае 2010 года по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Позже его депортировали в США, где 7 сентября 2011 года приговорили к 20 годам заключения. Москва отрицает вину россиянина и называет дело сфабрикованным.