Киев заявил о праве не признавать решения РФ и стран Запада по Украине

Решения западных стран и России относительно судьбы Украины не будут значимыми, если их не признают сами украинцы. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

«Каким бы ни был итог этих переговоров, ничего не получится, если его не признают украинцы», — сказал Данилов в интервью агентству France Presse.

По словам главы СНБО, власти страны на данный момент не наблюдают «критического наращивания сил» со стороны России. Также он отметил, что оснований для введения военного положения на Украине нет.

В субботу, 25 декабря, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована как можно скорее получить ответ от США и НАТО по вопросу гарантий безопасности.

В этот же день Песков сказал, что от переговоров по гарантиям безопасности будет зависеть возможность проведения новой встречи между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

Днем ранее президент России Владимир Путин отметил, что РФ оперативно и конструктивно ответила на предложения Вашингтона и направила свои предложения по гарантиям безопасности. Президент добавил, что американские партнеры заявляют о готовности к дискуссии и к переговорам по вопросам безопасности в начале года в Женеве.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

За день до этого, 16 декабря, замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что США ожидают от России деэскалации в ситуации вокруг Украины, Вашингтон открыт для консультаций в формате Россия–НАТО, а также по линии ОБСЕ. Кроме того, она указала на то, что США вместе со странами Европы должны определить, существуют ли опасения РФ в области безопасности, которые они могут смягчить.