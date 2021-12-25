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Пушков высмеял испугавшегося «четвертого рейха» Качиньского

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Российские сенатор Алексей Пушков 24 декабря высмеял испугавшегося «четвертого рейха» главу правящей партии Польши Ярослава Качиньского.

Ранее в пятницу Качиньский заявил изданию Gazeta Polska Codziennie, что Германия пытается федерализировать Евросоюз под предводительством Берлина, назвав это созданием «четвертого рейха». Он считает, что ФРГ хочет «подчинить себе поляков, лишив их права на самоопределение».

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«Странно, что Ярослав Качинский только сейчас это обнаружил: федерализация Европы и создание единого супер-государства, которое вберет в себя бывшие национальные государства на федеративных началах, — это и есть суть Большого европроекта», — написал Пушков в своем Telegram-канала.

По этой причине, подчеркнул сенатор, Великобритания вышла из ЕС.

Кроме того, Пушков выразил недоумение нацеленностью поляков на самоопределение «в условиях членства Польши в ЕС и высокой степени зависимости от него».

«Это и есть то «самоопределение», которое выбрала Польша», — заключил сенатор.

21 октября, глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер предупредил, что Польша может покинуть Евросоюз на фоне спора Брюсселя и Варшавы о приоритете права ЕС над национальным. Однако Моравецкий отверг данные предположения, заявив, что Варшава не планирует выходить из ЕС.

Спустя несколько дней премьер-министр Польши и глава правящей партии «Закон и справедливость» Матеуш Моравецкий назвал нынешний диалог с ЕС «беседой с пистолетом у виска» и заявил о готовности защищать страну любым оружием в случае инициированной Еврокомиссией третьей мировой войны.

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