Спасатели из Якутска вылетели к застрявшей в снегу в мороз колонне грузовиков

Группа десантников из Якутска (Республика Якутия) в субботу, 25 декабря, вылетела в Кобяйский район, где застряла в снегу колонна из 12 грузовиков. Об этом сообщили в пресс-службе государственного комитета обеспечения безопасности жизнедеятельности населения республики.

Ранее в пятницу в этом районе власти объявили режим ЧС.

«Сегодня оперативная группа спасателей вылетела в 08:30 (2:30 мск) для доставки бензина застрявшим машинам дальше Сегян-Кюеля», — говорится в сообщении пресс-службы.

Колонна из 12 грузовых машин застряла по пути в село Сегян-Кюель — до пункта назначения осталось 27–30 километров. У водителей нет связи, на исходе продукты и ГСМ.

Тем временем, по данным метеорологов, в Кобяйском районе температура воздуха составляет –47 градусов.

24 декабря сообщалось, что температура в Оймяконе (Республика Якутия) по состоянию на 11:40 по местному времени (4:40 мск) опустилась до –61 градуса.

До этого, 22 декабря, в якутском поселке городского типа Усть-Нера температура воздуха понизилась до –55 градусов.

Тогда же в управлении образования по Оймяконскому району в Якутии сообщили, что все ученики отправлены на дистанционное обучение. При этом уже с начала недели ученики 1–8 классов учатся в регионе в дистанционном формате из-за морозов.