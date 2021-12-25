Песков заявил о желании РФ скорее получить ответ на предложения по безопасности

Россия заинтересована как можно скорее получить ответ от США и НАТО по вопросу гарантий безопасности, заявил 25 декабря представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что никаких ограничений по времени на этот счет нет.

«Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее», — приводит его слова ТАСС.

Ранее в субботу Песков заявил, что от переговоров по гарантиям безопасности будет зависеть возможность проведения новой встречи между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

24 декабря пресс-секретарь президента России заявил, что РФ рассчитывает в январе 2022 года получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, что не может не вызывать озабоченность российской стороны.

Днем ранее президент России Владимир Путин отметил, что РФ оперативно и конструктивно ответила на предложения Вашингтона и направила свои предложения по гарантиям безопасности. Президент добавил, что американские партнеры заявляют о готовности к дискуссии и к переговорам по вопросам безопасности в начале года в Женеве.

Тогда же замминистра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал о целях и задачах, которые стоят перед переговорщиками РФ на консультациях с США по гарантиям безопасности. Он заявил о необходимости положить конец продвижению НАТО на восток, а также исключить вступление Украины в НАТО. По его словам, американская сторона знает о приоритетах России.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

За день до этого, 16 декабря, замгоссекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд отметила, что США ожидают от России деэскалации в ситуации вокруг Украины, Вашингтон открыт для консультаций в формате Россия–НАТО, а также по линии ОБСЕ. Кроме того, она указала на то, что США вместе со странами Европы должны определить, существуют ли опасения РФ в области безопасности, которые они могут смягчить.