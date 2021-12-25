Зеленский пообщался с американскими законодателями

Президент Украины Владимир Зеленский в режиме видеоконференции пообщался с американскими законодателями, передает телеканал «Известия».

Стороны обсудили ситуацию вокруг газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, президент Украины рассказал о так называемой «российской угрозе» на границе.

Еще одной важной темой переговоров стала реализация Минских соглашений.

«Мы также обсудили недавнее прекращение огня в Донбассе при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и возможность дипломатического диалога, который может привести к улучшению ситуации с безопасностью на Украине. Пока США и Россия продвигаются к проведению переговоров по Украине и другим вопросам, президент Зеленский подчеркнул, что любые переговоры о будущем Украины должны включать Украину», — заявил член конгресса США Роб Портман.

Также стороны обсудили реформы на Украине. Зеленский попросил содействия для приема страны в НАТО и ЕС.

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