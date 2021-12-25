Суд в Москве вслед за Google назначил Meta штраф в размере 1,9 млрд рублей

Вслед за наказанием для Google московский суд назначил компании Meta Platforms (Facebook) оборотный штраф в размере более 1,9 млрд рублей. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы компания Meta Platforms (прежнее название Facebook) признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 13.41 КоАП России. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 990 984 950 рублей», — сказано в тексте.

Указанная статья касается неудаления запрещенной в России информации.

Ранее в пятницу мировой суд постановил оштрафовать компанию Google на 7,2 млрд рублей за неудаление запрещенной информации.

В этот же день в Роскомнадзоре пригрозили новыми оборотными штрафами соцсетям Facebook и Instagram, которые не удалили более 2 тыс. материалов с запрещенной информацией.

1 февраля в России вступил в силу закон, согласно которому соцсети должны сами выявлять и блокировать запрещенный контент. При отсутствии возможности самостоятельно оценить противоправность контента в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор.