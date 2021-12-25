Мать с младенцем погибли в ДТП под Екатеринбургом

Женщина и ее десятимесячный ребенок разбились в ДТП в Свердловской области, еще один человек пострадал. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Авария произошла ранее в пятницу в Талицком районе на 238-м км автодороги Екатеринбург–Тюмень.

32-летний водитель Renault Logan потерял управление, после чего машину занесло, и она врезалась в опору электроосвещения. Затем автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.

«Водитель получил незначительные травмы, но его пассажиры, 25-летняя супруга и десятимесячный ребенок, погибли. В машине находился также четырехлетний мальчик, он не получил повреждений», — отмечается в сообщении.

В ГИБДД добавили, что мужчина возвращался из аэропорта в Екатеринбурге, где встречал супругу с детьми.

В конце октября в Ингушетии столкнулись легковушка и КамАЗ, в результате ДТП женщина и новорожденный погибли, еще восемь детей пострадали. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2115, совершая обгон, столкнулся с ехавшим во встречном направлении грузовиком.