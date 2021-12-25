Ученые из Тюмени разработали заряжающийся от ЛЭП дрон

Специалисты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Прошлякова Минобороны РФ разработали проект дрона, который способен оставаться в воздухе большее количество времени благодаря способности подзаряжаться от линий электропередачи (ЛЭП).

Информация об этом следует из документа, опубликованного 24 декабря на сайте Роспатента.

Согласно реферату изобретения, оно представляет собой летательный аппарат с несколькими несущими винтами — мультикоптер. В его нижней части установлен размыкаемый кольцевой магнитопровод, которым дрон зацепляется за ЛЭП для подзарядки.

Цель такого проекта — увеличить продолжительность полета как в мирное, так и в военное время, в частности, для разведки территории противника.

Работу дрона будет контролировать дистанционный оператор, задача которого — навести устройство на линию электропередачи и обеспечить их замыкание.

Затем беспилотник заряжается в перевернутом положении, при этом сохраняя возможность вести разведку и поворачивать установленную на нем камеру в нужную сторону.

После зарядки двигатели коптера запускаются, и дрон возвращается к полету.

Согласно документу, магнитопровод дрона можно будет также использовать для захвата и сброса полезных грузов.

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Программа основана на технологии искусственного интеллекта, что обеспечивает интуитивное и надежное управление. При этом авторы изобретения позаботились об удобстве нейроустройства — его компактность и портативность делают интерфейс оптимальным для решения различных прикладных задач.

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