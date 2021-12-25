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Ученые из Тюмени разработали заряжающийся от ЛЭП дрон

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Специалисты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Прошлякова Минобороны РФ разработали проект дрона, который способен оставаться в воздухе большее количество времени благодаря способности подзаряжаться от линий электропередачи (ЛЭП).

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Информация об этом следует из документа, опубликованного 24 декабря на сайте Роспатента.

Согласно реферату изобретения, оно представляет собой летательный аппарат с несколькими несущими винтами — мультикоптер. В его нижней части установлен размыкаемый кольцевой магнитопровод, которым дрон зацепляется за ЛЭП для подзарядки.

Цель такого проекта — увеличить продолжительность полета как в мирное, так и в военное время, в частности, для разведки территории противника.

Работу дрона будет контролировать дистанционный оператор, задача которого — навести устройство на линию электропередачи и обеспечить их замыкание.

Затем беспилотник заряжается в перевернутом положении, при этом сохраняя возможность вести разведку и поворачивать установленную на нем камеру в нужную сторону.

После зарядки двигатели коптера запускаются, и дрон возвращается к полету.

Согласно документу, магнитопровод дрона можно будет также использовать для захвата и сброса полезных грузов.

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что ученые Балтийского федерального университета им. И. Канта представили на выставке «Вузпромэкспо» в Сочи обновленную версию аппаратно-программного комплекса «Балалайка». Теперь с помощью программы можно управлять компьютерными приложениями при помощи жестов и мыслей.

Программа основана на технологии искусственного интеллекта, что обеспечивает интуитивное и надежное управление. При этом авторы изобретения позаботились об удобстве нейроустройства — его компактность и портативность делают интерфейс оптимальным для решения различных прикладных задач.

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