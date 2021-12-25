Избитый фигурист Соловьев рассказал о своем состоянии

Пострадавший после избиения в одном из столичных караоке-клубов фигурист Дмитрий Соловьев сообщил, что его состояние стабилизировалось.

«Мое состояние сейчас стабилизировалось. Я полон решимости победить эту травму и надеюсь на скорейшее возвращение к вам!» — написал он в Instagram 24 декабря, сопроводив публикацию своей фотографией на больничной койке.

В своем посте фигурист поблагодарил близких, коллег, а также поклонников за поддержку.

Кроме того, он подчеркнул свою благодарность врачам за профессионализм и оперативность. По словам Соловьева, он соблюдает все рекомендации медиков.

23 декабря Таганский суд Москвы удовлетворил ходатайство об аресте до 21 января 2022 года второго студента, который обвиняется в избиении олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева.

Ранее в этот день был арестован еще один участник драки.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 32-летний Дмитрий Соловьев был избит ночью 21 декабря.

Спортсмен заступился за свою девушку — керлингистку Анну Сидорову. По словам девушки, ее подруга попросила у незнакомцев зажигалку, в ответ те начали ее оскорблять. Соловьев попытался заступиться, но словесная перепалка впоследствии переросла в драку.

В результате инцидента спортсмен получил различные травмы и сейчас находится в больнице в среднетяжелом состоянии. После обследований у спортсмена диагностировали ушиб головного мозга средней тяжести. В настоящее время состояние пострадавшего «остается сложным». По словам Сидоровой, ближайшие четыре дня будут самыми опасными, потому что даже врачи не могут прогнозировать изменение гематомы в головном мозге.

Двоих хулиганов задержали в тот же день по горячим следам. Задержанные оказались студентами, приехавшими учиться в Москву из Читы. В отношении них составили административные протоколы, а затем возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».