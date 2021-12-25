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Космонавт запечатлел на видео разворот МКС

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Космонавт Петр Дубров снял на видео корректировку орбиты Международной космической станции (МКС). Ролик в качестве 4К он опубликовал 24 декабря на своей странице в Instagram.

«Удалось запечатлеть для вас исторические кадры этого события, а еще в самом начале — разворот МКС», — написал Дубров.

В ролике видно разворот МКС и отстыковку приборно-агрегатного отсека корабля.

На борту МКС в настоящее время находятся семь членов экипажа: космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Высоту орбиты Международной космической станции ранее в пятницу понизили почти на 1,8 км перед полетом корабля «Союз МС-21» и посадкой «Союза МС-19» в 2022 году. Теперь средняя высота полета станции составляет около 417,5 км.

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