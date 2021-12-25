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ЮВО объявил о возвращении с полевых занятий более 10 тыс. военных

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Более 10 тыс. служащих Южного военного округа (ЮВО) вернутся в места постоянной дислокации после месяца занятий в полевых условиях. Об этом в субботу, 25 декабря, сообщила пресс-служба округа.

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Отмечается, что вернутся с полигонов, в частности, войска, которые тренировались в Крыму, Ростовской области и на Кубани.

«В войсках ЮВО завершился этап боевого слаживания отделений, экипажей и расчетов в мотострелковых соединениях, воинских частях родов войск и специальных войск», — говорится в материале.

Как рассказали представители округа, занятия служащих также проводились на общевойсковых полигонах в республиках Северного Кавказа и на военных базах РФ в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

1 декабря военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с «Известиями» оценил начало учений в Южном военном округе, а также рассказал об их характерных особенностях. Он отметил, что сначала отрабатываются индивидуальные навыки, затем в составе экипажей и расчетов, а потом проводятся этапы боевого слаживания подразделений. Начиная с уровня взвода каждый этап заканчивается учениями, как правило, с боевой стрельбой, добавил Мураховский.

Ранее в этот же день пресс-служба Минобороны сообщила о том, что военнослужащие в составе батальонных тактических групп (БТГр) мотострелковых и танковых соединений Южного военного округа совершили марши в районы общевойсковых полигонов.

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