Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Генассамблея одобрила бюджет ООН в размере $3,1 млрд на 2022 год
Мир
Упряжка с оленями Санта-Клауса пролетела над Москвой
Мир
В ФРГ не исключили раскол в правительстве из-за «Северного потока — 2»
Общество
В Крыму лишили полномочий устроившего ДТП в пьяном состоянии судью
Мир
Байден навестил детей в Национальной больнице перед Рождеством
Спорт
Фигуристка Щербакова переместилась на второе место ЧР после пересчета оценок
Мир
Шварценеггер подарил бездомным 25 домов на Рождество
Интернет
В Совфеде назвали вынужденной мерой оборотные штрафы для Meta и Google
Спорт
Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию
Культура
Илью Резника наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Космонавт запечатлел из космоса разворот МКС

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021